Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) проведет заседание, где обсудит возможности восстановления локальной организации в правах. Участники соберутся для обсуждения статуса 9-10 марта.

О проведении совещания сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

«Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя нашей рабочей группы по России», — сказали представители World Athletics.

Напомним, организация временно приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года. Ограничения были связаны с допинговым скандалом в отечественной легкой атлетике. Сейчас спортсмены могут принимать участие в международных стартах только после получения нейтрального статуса.