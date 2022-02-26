Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чешский вратарь Доминик Гашек обратился к руководству Национальной хоккейной лиги с призывом расторгнуть контракты с российскими хоккеистами.

Высказывание бывшего спортсмена связано с текущей политической ситуацией.

«Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт», – уточнил Гашек на странице в Твиттере.

Ранее различные международные спортивные федерации объявили о переносе турниров с территории России. Среди отмененных в стране событий – финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, заключительный этап Кубка мира по лыжам в Тюмени, этап Гран-при Формулы-1 в Сочи.