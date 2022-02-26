Шесть российских лыжников примут участие в четвертьфиналах конькового спринта на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Путь к решающим забегам начался в 15:30 по московскому времени.

Прямая трансляция гонок финала доступна здесь.

Женскую часть команды представят Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Они заняли третье и 18-е места соответственно.

В мужских четвертьфиналах Александр Большунов (18-й) будет стартовать в четвертом забеге, Глеб Ретивых (20-й) поборется в третьем, Александр Терентьев (24-й) выйдет во втором, Сергей Ардашев (26-й) – в первом.

Победителями пролога стали француз Лука Шанава и шведка Йонна Сундлинг. Преимущество лидера у мужчин перед вторым местом составило 0,61 секунды, у женщин – 6,71 секунды.