Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов отметился дебютным голом после возвращения в состав сине-белых. Он забросил мяч в ворота «Химок» в 19-м туре РПЛ.

Игрок открыл счет на 35-й минуте встречи. Отметим, что матч продолжается и на подмосковном поле гости ведут в счете 2:0. «Химки» играют в меньшинстве, два футболиста получили красные карточки.

Гол стал первым официальным для Смолова после прихода в «Динамо» из «Локомотива». Трансфер форварда был оформлен в январе.

Ранее Смолов забивал за «Динамо» в мае 2011 года. Тогда он записал на свой счет победный год в матче с «Краснодаром» (1:0).