Российская лыжница Наталья Непряева выступит в полуфинале спринтерской гонки коньковым стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. В своем забеге она финишировала второй и напрямую прошла в следующий раунд.

Еще одна россиянка Татьяна Сорина стала третьей в четвертьфинальной попытке и не смогла выйти дальше, в том числе по времени лаки-лузеров.

В одном полуфинальном забеге с Непряевой поборются шведки Йонна Сундлинг, Майя Дальквист и Эмма Рибом, а также швейцарка Надин Фендрих.

До этого мужчины стартуют в 1/4 финала. В четвертьфинале Большунов (18-й) будет в четвертом забеге, Ретивых (20-й) поборется в третьем, Терентьев (24-й) выйдет во втором, Ардашев (26-й) – в первом.