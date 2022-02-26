Российский фигурист, ученик Александра Волкова Артем Ковалев выиграл короткую программу на турнире мужчин-одиночников в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Федерации» в Саранске.

Фигурист из Москвы чисто исполнил тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп, набрав за свое выступление 85,37 балла.

На втором месте располагается петербургский спортсмен Владислав Дикиджи, его результат при прокате с аналогичным контентом — 84,60 балла.

Третье место пока занимает еще один фигурист из Петербурга Глеб Лутфуллин. Он набрал за свой прокат 82.42 балла, потеряв несколько уровней на непрыжковых элементах — дорожке и вращениях.

Произвольные программы фигуристы-одиночники покажут завтра, 27 февраля. Начало выступлений назначено на 12:30 по московскому времени.