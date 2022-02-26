Московское «Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась на «Арене Химки» в Подмосковье и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе «Динамо» на 35-й минуте отличился Федор Смолов с передачи Себастьяна Шиманьски, это его первый мяч после возвращения в состав «бело-голубых».

Во втором тайме «Динамо» увеличило счет до крупного: на 85-й минуте отличился сам Себастьян Шиманьски, а на 89-й — Даниил Фомин.

В этой встрече главный арбитр матча Кирилл Левников принял решение удалить троих футболистов с поля. В составе «Химок» был удален Филип Дагерстоль (на 45-й минуте), а также Лоуренс Анвон Николас (на 67-й минуте), в составе «Динамо» две желтых карточки получил Роман Евгеньев.