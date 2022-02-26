Российский лыжник Глеб Ретивых вышел в полуфинал мужского личного спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.
Глеб Ретивых стал вторым в своем забеге, третьем по счету, уступив только британцу Эндрю Янгу, и прошел в полуфинал напрямую.
Сергей Ардашев финишировал 4-м в своем забеге и не попал в число лаки-лузеров. Александр Большунов стал третьим в своем забеге, Александр Терентьев — 4-м, им также не удалось войти в число лайки-лузеров, так как их забеги оказались медленнее.
Таким образом, в первом полуфинале побегут Люка Шанава, Хавард Таугбёль, Эндрю Янг, Йоханнес Клэбо, Федерико Пеллегрино и Арно Шатом.
Во втором полуфинале выступят Глеб Ретивых, Яник Рибли, Синдре Скар, Ришар Жув, Мацей Старега, Ван Цан.
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