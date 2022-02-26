Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 78-й минуте, автором гола стал Николай Калинский, реализовавший пенальти.

В составе «Урала» во втором тайме были удалены двое футболистов. На 55-й минуте арбитр Василий Казарцев показал вторую жёлтую карточку Кириллу Колесниченко, а на 77-й минуте поле вынужден был покинуть Лео Гогличидже, получивший прямую красную карточку.

Благодаря победе «Нижний Новгород» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Урал» пока остается на 12-м месте в таблице.