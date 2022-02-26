Российская фигуристка, двукратная чемпионка России среди юниорок Софья Акатьева допустила ошибку в каскаде в короткой программе в рамках всероссийских соревнований «Кубок Федерации» в Саранске.

В начале проката фигуристка в степ-аут приземлила тройной аксель, потеряв каскад. Прыжок не был засчитан, поскольку фигуристкам-юниоркам нельзя исполнять сольный тройной аксель в короткой программе. После этого спортсменка прыгнула двойной аксель. Во второй части программы фигуристка тройной флип. Все непрыжковые элементы спортсменка выполнила на четвертый уровень сложности.

Судьи оценили прокат Акатьевой в 64,55 балла. Пока это текущий третий результат, Акатьеву опережают в таблице Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова, показавшие чистые прокаты своих программ.