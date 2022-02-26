Российские лыжники Наталья Непряева и Глеб Ретивых вышли в финалы коньковых спринтов в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Непряева показала лишь четвертый результат в своем полуфинальном забеге, проиграв олимпийской чемпионке Йонне Сундлинг, а также другим шведкам Эмме Рибом и Майе Дальквист. Так как ее забег оказался быстрейшим, она смогла квалифицироваться как лаки-лузер.

В финале Непряева поборется за победу с шведками Эммой Рибом, Йонной Сундлинг, Майей Дальквист, американкой Джесси Диггинс, словенкой Анамарией Лампич.

Ретивых выиграл свой полуфинальный забег, показав результат в 2 минуты и 59,67 секунды. В финале он побежит вместе с норвежцами Йоханнесом Клэбо, Синдре Скаром, Хавардам Таугбёлем, китайским лыжником Ван Цаном и французом Люкой Шанава.