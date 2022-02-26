Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла короткую программу в рамках турнира девушек-одиночниц на Всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации» в Саранске.

Фигуристка показала чистый прокат с двойным акселем, тройным флипом и каскадом из тройных лутца и тулупа. Результат Петросян — 71,61 балла.

На второй строчке располагается представительница «Ангелов Плющенко» Софья Титова, она набрала 67,90 балла за прокат с аналогичным контентом.

На третьем месте пока находится еще одна фигуристка Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, набравшая 66,93 балла.

Софья Акатьева, действующая чемпионка России среди юниоров, пока только четвертая с результатом в 64,55 балла. Спортсменка пошла на исполнение тройного акселя в каскаде, но приземлила прыжок в степ-аут и уже не смогла ничего к нему прицепить.