Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт у мужчин на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

В финальном забеге Клэбо показал результат в 2:58:34. В топ-3 также попали француз Люка Шанава, проигравший лидеру 0,04 секунды на финише и норвежец Синдре Скар, уступивший 0,23 секунды.

Представитель России Глеб Ретивых уступил на финише 0,90 секунды и занял лишь пятое место.

Женский коньковый спринт в Лахти выиграла действующая олимпийская чемпионка из Швеции в этом виде Йонна Сундлинг. Лыжница опередила ближайших преследовательниц более чем на три секунды. На втором месте — еще одна шведка Эмма Рибом, на третьем — также шведка Майя Дальквист. Россиянка Наталья Непряева показала лишь шестой результат с отставанием в 4,69 секунды.