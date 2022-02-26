Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала пост с благодарностями по окончании Игр в Пекине.

В своем «Инстаграме» Щербакова отметила, что Олимпиада — это мечта любого спортсмена, однако за ней стоят годы тренировок и люди, без которых мечта не воплотилась бы в жизнь.

«Хочу поблагодарить своих тренеров, с которыми мы вместе прошли долгий путь! Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Спасибо вам», — написала Щербакова, также подчеркнув, что не справилась бы поддержки со стороны семьи, родных и близких.

Щербакова подчеркнула, что живет своими тренировками и соревнованиями. «Я хочу сказать отдельное спасибо моей маме! Она живёт моими тренировками, соревнованиями и моим фигурным катанием! Поэтому я уже могу сказать нашим фигурным катанием», — отметила фигуристка, также отдельно поблагодарив болельщиков, которые переживали, поддерживали и писали спортсменке.