Международный союз биатлонистов принял решение насчет статуса российских и белорусских биатлонистов в соревнованиях на этапах Кубка мира и Кубка IBU в ближайшее время.

В релизе, размещённом на официальном сайте IBU, говорится, что биатлонисты сборных России и Белоруссии смогут выступать на дальнейших этапах Кубка мира в нейтральном статусе. Спортсмены будут соревноваться без государственных символов — флага и гимна.

В IBU отметили, что не допустит представительства России и Белоруссии на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в сезоне-2021/22. Соревнования пройдут в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.

Также биатлонисты из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций, по итогам которого распределяются квоты на следующий сезон. Баллы в индивидуальный зачет спортсмены зарабатывать смогут.