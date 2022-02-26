Футбольный клуб «Сочи» обыграл тульский «Арсенал» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. Во втором тайме на 50-й минуте «Сочи» открыл счет благодаря мячу Викторьена Ангбана. Затем на 77-й минуте «сочинцы» получили право на пенальти, который реализовал Артур Юсупов.

На 70-й минуте арбитры могли назначить пенальти и в ворота «Сочи», однако после просмотра эпизода с Эвансом Кангва судья Владислав Безбородов принял решение не наказывать «Сочи».

«Арсенал» продолжает находиться в зоне стыковых матчей с результатом в 19 очков, «Сочи» идет на 3-м месте с 34 очками.