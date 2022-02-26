Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в рамках всероссийских соревнований «Кубок Федерации» (финал Кубка России в категории КМС).

Фигуристы из группы Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова показали чистый прокат с результатом в 71.19 балла.

На втором месте расположилась пара из СК Тамары Москвиной Екатерина Петушкова/Евгений Маликов. Спортсмены допустили помарку на параллельном двойном акселе, но в остальных элементах ошибок не было, и пара набрала 66,06 балла.

На третьем месте пока идет еще одна пара из школы Тамары Москвиной — Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко. Фигуристы потеряли два уровня на исполнении тройной подкрутки и набрали в сумме 64,56 балла.