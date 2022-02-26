Сборная Швеции по футболу отказалась выходить на матч против сборной России в рамках плей-офф за право выхода на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Глава футбольного союза Швеции Карл-Эрик Нильссон призвал Международную федерацию футбола (FIFA) отменить мартовские стыковые матчи с участием России.

«Но независимо от того, что решит ФИФА, мы не будем играть с Россией в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву», – заявил глава SvFF, чьи слова цитирует официальный сайт федерации.

Напомним, ранее от стыкового матча со сборной России отказалась сборная Польши. Игра должна была пройти 24 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», затем матч перенесли на нейтральное поле, велика вероятность, что встреча не состоится вообще.