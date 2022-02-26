Союз биатлонистов России отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) допустить российских спортсменов до соревнований на Кубке IBU и Кубке мира в качестве нейтральных атлетов.

Согласно заявлению в официальном телеграм-канале СБР, союз считает это решение неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. Отмечено, что СБР не нарушал положений Конституции или правил IBU для того, чтобы российских биатлонистов лишали права выступать под своим флагом и гимном.

В СБР подчеркнули, что IBU своим решением нарушает основополагающие принципы олимпизма, а также Олимпийскую хартию.

«Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению», — отметили в СБР.

В связи с этим в СБР отметили, что свои права, а также права спортсменов будут отстаивать в суде, а сами российские спортсмены не примут участие в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону. Это сделано, чтобы не подвергать россиян риску унижения и исключить угрозу их безопасности.