Американский фигурист Илья Малинин выиграл турнир Challenge Cup в Нидерландах, исполнив в произвольной программе три из четырех запланированных четверных прыжков.

В сумме за два проката Малинин набрал более 260 баллов. В короткой программе он обошелся тройными прыжками и занял второе место, набрав технический минимум для участия в чемпионате мира. В произвольной программе Малинин упал с недокрученного четверного лутца, но справился с четверным сальховом и двумя четверными тулупами.

На второй строчке оказался представитель Эстонии Михаил Селевко. В произвольной программе он справился с четверным сальховом и набрал в сумме за два проката 241.52 балла.

На третьем месте оказался представитель Японии Сота Ямамото. Он выиграл короткую программу, но допустил в произвольной множество помарок и недокрутов, получив в сумме 237.76 балла.