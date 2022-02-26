Нидерландский судья по фигурному катанию Йерун Принс высказал мнение о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. В произвольной программе Трусова приземлила пять четверных прыжков.

Слова Принса цитирует портал «Матч ТВ».

«Я бы, наверное, использовал слово «сенсация», даже с учётом того что не все пять ее четверных были идеально исполнены. «Сенсация» определенно подходит больше», — сказал Принс, добавив, что Трусову сейчас многие сравнивают с американцем Нейтаном Ченом, однако ему кажется, что такие сравнения не нужны.

«В то же время она уже очень близко подобралась к нему с точки зрения технических возможностей, за что ей, безусловно, огромное уважение», – сказал Принс.

Напомним, в личном турнире девушек-одиночниц на ОИ-2022 Александра Трусова выиграла серебряную медаль.