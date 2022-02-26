Датский футболист Кристиан Эриксен дебютировал за английский «Брентфорд» в матче против «Ньюкасла» в рамках 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра проходит на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Эриксен появился на поле на 52-й минуте встречи, он заменил Матиаса Йенсена. Этот матч стал для датчанина первой официальной встречей с июня 2021 года, когда он перенес остановку сердца прямом во время игры Дания — Финляндия на чемпионате Европы по футболу 2020. Игрока спасли врачи, оказавшие ему первую помощь, позднее спортсмена доставили в больницу, он перенес операцию по установке специального кардиостимулятора.

Из-за проблем со здоровьем Эриксен покинул миланский «Интер» и присоединился к «Брентфорду», подписав контракт до конца сезона на правах свободного агента.