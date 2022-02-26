Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев стал победителем турнира АТР 500 в Дубае в мужском одиночном разряде. В финале Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Веселы.

Игра прошла на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», спортсмены сыграли два сета и провели на корте чуть менее полутора часов. Счёт по партиям 6:3, 6:4 в пользу Рублёва.

Рублёв за эту встречу сделал 12 эйсов и всего один раз допустил двойную ошибку. Его оппонент шесть за за матч подал навылет и допустил восемь двойных ошибок.

Для Андрея Рублёва это уже вторая победа на турнирах АТР подряд: неделю назад россиянин стал лучшим на турнире в Марселе. В том финале Рублёв оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима.