Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар в финале Кубка России. Турнир в эти дни проходит в Саранске.

Фигуристы из группы Анжелики Крыловой показали чистый прокат и набрали за свой ритм-танец 70,77 баллов от судей. Кагановская/Ангелопол стали единственной парой, преодолевшей отметку в 70 баллов.

На втором месте пока располагаются Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской области, они набрали 64,06 балла за свой прокат.

На третьей позиции оказались Анна Щербакова и Егор Гончаров из московской СШОР «Сокольники». 62,87 балла — результат этой пары.

Произвольные танцы пары покажут завтра, 27 февраля. Начало выступлений фигуристов назначено на 17:35 по московскому времени.