Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о своих словах в адрес фигуристки Камилы Валиевой.

Слова Родниной цитирует портал Sport24.

«Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было лишь желание призвать разобраться в этой ситуации. Извиняться не собираюсь, я никого не оскорбляла», – сказала Роднина.

Отметим, ранее Роднина отмечала, что положительная допинг-проба Валиевой, которую фигуристка сдала перед стартом Олимпиады в Пекине, «стала ударом в спину стране и всем спортсменам», поскольку была проделана колоссальная работа к Олимпиаде. Также Роднина назвала Валиеву нарушителем всех законов России, отмечая, что в стране существует уголовное наказание за допинг.