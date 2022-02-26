Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о разрешении для российских спортсменов выступать на Кубке мира только в нейтральном статусе.

Слова Каминского цитирует «Матч ТВ».

«Честно сказать, я ошарашен и удивлён решению IBU. Это, конечно, обидно. Мы все-таки планировали побороться в командном зачёте, и спортсменам в личных гонках было важно хорошо выступить», — заявил Каминский, добавив, что теперь биатлонисты сборной будут принимать участие во всероссийских соревнованиях.

Напомним, на этапах Кубка мира по биатлону в марте российским и белорусским биатлонистам разрешили выступать, однако только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Очки биатлонистов не заносились бы в зачет Кубка наций и в зачет эстафет. В ответ СБР снял российских биатлонистов с соревнований.