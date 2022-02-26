Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра состоялась на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу армейской команды.

Счёт в этой встрече был открыт только во втором тайме. В дебютном официальном матче за ЦСКА сумел отличиться Юсуф Языджи, это произошло на 49-й минуте встречи.

На 79-й минуте ЦСКА удалось увеличить преимущество: мяч забил Бактиёр Зайнутдинов, автором результативной передачи в этой атаке стал Иван Обляков.

Этот матч стал первым для команд после зимнего перерыва и первым официальным матчем для нового главного тренера «Спартака» — Паоло Ваноли. Сейчас ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 33 очками, «Спартак» пока остается на 9-м месте с 23 очками.