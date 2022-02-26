В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались насчёт участия российских фигуристов в чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в Монпелье.

Турнир должен состояться с 21 по 27 марта. Слова представителя ISU цитирует агентство ТАСС.

«Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких», – заявили в ISU.

Ранее Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжных гонок приняли решение, что российские спортсмены смогут выступать на международной арене только в нейтральном статусе в связи с ситуацией на Украине. Союз биатлонистов России в связи с этим решением заявил, что российские биатлонисты не будут участвовать в этапах Кубка мира в сезоне-2021/22 — по календарю соревнования пройдут в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.