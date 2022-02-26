Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о выступлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии против участия российских лыжников в этапах Кубка мира в Драммене и Холменколлене.

Слова Крамера цитирует норвежский канал NRK. «Мы планируем поехать туда. Но я удивлен, что норвежская федерация так думает и высказывает такое пожелание», — отметил тренер, добавив, что спорт не имеет ничего общего со сложившейся ситуацией.

«Мне просто становится очень грустно, что норвежская федерация так считает. На самом деле мы хорошо с ними общаемся. Со всеми, кто там работает. Печально это слышать, особенно когда они идут с этим в СМИ, а не к нам», – отметил Крамер.

Напомним, в Драммене лыжники должны будут соревноваться 3 марта, в Холменколлене — 5-6 марта.