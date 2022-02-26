Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда «Челси».

Заявление Абрамовича появилось на официальном сайте лондонской команды. Владелец клуба отметил, что всегда принимал решение, исходя из интересов «Челси», и он по-прежнему верен этим ценностям — именно поэтому он принял решение передать попечителям фонда заботу о клубе и руководство над ним.

«Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — сообщил Абрамович.

Напомним, Роман Абрамович владеет клубом почти 20 лет: он приобрел «Челси» еще в 2003 году, это стоило бизнесмену около 140 миллионов фунтов стерлингов.