Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Франции по футболу против «Реймса».

Информация об этом появилась на официальном сайте «Монако». Как сообщает пресс-служба клуба, Головин не сыграет против «Реймса» в связи с состоянием здоровья: футболист почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и из-за этого он не сможет помочь команде.

Игра «Монако» — «Реймс» запланирована на воскресенье, 27 января. Начало матча на стадионе «Луи II» назначено на 15:00 по московскому времени. Сейчас «Монако» идет на 6-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

Отметим, Александр Головин в последних двух матчах за «Монако» выходил на замену, до этого он также восстанавливался от повреждения.