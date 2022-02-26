Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе своей команды над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ.

Слова Березуцкого цитирует «Матч ТВ».

По словам тренера, ЦСКА сыграл в этом матче неплохо, эта встреча стала первой официальной после сборов и в этот момент всегда не до конца понятно, как команда готова и насколько сыграна.

«Как показала игра, все выглядели великолепно, я доволен и проявленным характером, и показанной игрой. А придраться я всегда найду к чему», — отметил Березуцкий, подчеркнув, что для конкретных выводов по игрокам нужно сначала просмотреть техническую записку.

«Я доволен игрой всей команды и каждого игрока. Я не сомневался в Карраскале и Языджи, иначе бы не выпустил их на поле. Всегда есть к чему стремиться, нет предела совершенству», — добавил Березуцкий.

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0.