На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти сегодня, 27 февраля, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин. Лыжники побегут дистанцию классическим стилем.

Начало женской гонки назначено на 13:30 по московскому времени, начало мужской — на 15:30 по мск.

В женской гонке от сборной России выступят семь лыжниц: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук и Мария Истомина.

В мужской гонке сборную России будут представлять шестеро лыжников — это Александр Терентьев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.

Накануне в Лахти состоялись спринтерские гонки коньковым стилем, Наталья Непряева стала в финале 6-й, Глеб Ретивых — 5-м.