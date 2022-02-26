Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о решении Международного союза биатлонистов допустить российских спортсменов к участию в стартах под нейтральным статусом.

Слова Польховского цитирует «Матч ТВ». Тренер подчеркнул, что подобное решение IBU стало неожиданностью для него.

«То, что СБР принял решение о том, что наши спортсмены не поедут на соревнования, наверное, это правильно. Если выступать в таком статусе, то лучше не ездить. Время расставит все точки над «i», – сказал Польховский.

Отметим, российские биатлонисты не будут принимать участие в этапах Кубка мира в финском Холменколлене, эстонском Отепя и норвежском Холменколлене. По словам тренера Юрия Каминского, биатлонисты будут принимать участие во всероссийских соревнованиях.