В Саранске, сегодня, 27 февраля, состоится заключительный соревновательный день Финала Кубка России: мужчины-одиночники выступят с произвольными программами (категория «Кандидаты в мастера спорта»).

Начало выступлений фигуристов назначено на 12:30 по московскому времени.

После первого дня соревнований в турнирной таблице лидирует Артем Ковалев, ученик Александра Волкова. За чистый прокат он получил 85,37 балла.

На втором месте располагается ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи: за прокат с аналогичным контентом фигурист заработал 84,60 балла. На третьей позиции пока идёт воспитанник Алексея Мишина Глеб Лутфуллин: он потерял несколько уровней на непрыжковых элементах и набрал 82,42 балла.

Также отметку в 80 баллов смогли преодолеть Иван Попов и Андрей Анисимов.