Главные новости из мира спорта за 26 февраля — в традиционном дайджесте от NVsport:

СБР принял решение снять российских биатлонистов с оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/22

Союз биатлонистов России отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) допустить российских спортсменов до соревнований на Кубке IBU и Кубке мира в качестве нейтральных атлетов. В связи с решением IBU СБР объявил о том, что российские биатлонисты не примут участия в оставшихся этапах Кубка мира в сезоне-2021/22.

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби благодаря голам Языджи и Зайнутдинова

Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра состоялась на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу армейской команды. По разу в этой встрече отличились Юсуф Языджи и Бактиёр Зайнутднов.

Роман Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда «Челси». Владелец клуба отметил, что всегда принимал решение, исходя из интересов «Челси», и он по-прежнему верен этим ценностям — именно поэтому он принял решение передать попечителям фонда заботу о клубе и руководство над ним.

Рублев выиграл турнир АТР 500 в Дубае, в двух сетах справившись с Веселы

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев стал победителем турнира АТР 500 в Дубае в мужском одиночном разряде. В финале Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Веселы. Счёт по партиям 6:3, 6:4 в пользу Рублёва.

Медведев проиграл Надалю в двух сетах полуфинала в Акапулько

Будущая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика). Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу пятого номера рейтинга ATP.

Петросян выиграла короткую программу в турнире девушек на ФКР, Акатьева — четвертая

Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла короткую программу в рамках турнира девушек-одиночниц на Всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации» в Саранске. Результат Петросян — 71,61 балла. В топ-3 по итогам короткой также попали Софья Титова и Алиса Двоеглазова.

Ковалев выиграл короткую программу на финале Кубка России, Дикиджи и Лутфуллин в топ-3

Российский фигурист, ученик Александра Волкова Артем Ковалев выиграл короткую программу на турнире мужчин-одиночников в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Федерации» в Саранске. Результат Ковалева — 85,37 балла. В топ-3 по итогам короткой программы также вошли Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.