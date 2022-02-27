В Саранске, сегодня, 27 февраля, состоятся выступления девушек-одиночниц с произвольными программами в рамках Финала Кубка России по фигурному катанию среди юниоров.

Начало выступлений девушек назначено на 14:15 по московскому времени.

По итогам короткой программы лидирует фигуристка из группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Фигуристка показала чистый прокат и набрала 71,61 балла. На втором месте расположилась фигуристка «Ангелов Плющенко» Софья Титова (67,90 балла), на третьем — Алиса Двоеглазова (66,93 балла).

Лишь на четвёртом месте по итогам короткой программы расположилась Софья Акатьева — она набрала 64,55 балла. Фигуристка допустила ошибку на тройном акселе, потеряв в итоге каскад. Из-за ошибки с каскадом неудачно выступила и Вероника Жилина — она идет 10-й с результатом в 59,74 балла.