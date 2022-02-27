«Детройт Ред Уингз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча завершилась со счетом 10:7 в пользу гостей.

Российский нападающий Илья Михеев забил один из решающих голов в третьем периоде, а также отдал передачу.

Самым результативным игроком победителей стал Митчелл Марнер, он забросил четыре шайбы в прошедшей игре. Голами также отметились Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Ондржей Каше, Остон Мэттьюс.

Среди «Ред Уингз» дубль – на счету у Лукаса Рэймонда, также по шайбе забросили Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен. Нападающий Владислав Наместников остался без очков.