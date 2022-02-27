«Питтсбург Пингвинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с минимальным счетом (1:0). Единственную и победную шайбу забросил российский форвард хозяев Евгений Малкин.

Игрок смог реализовать большинство на 46-й минуте. Ему ассистировали Брайан Раст и Сидни Кросби.

Для Малкин шайба стала восьмой в текущем сезоне, начало которого он пропускал из-за травмы.

Кроме того, нападающий дважды получал двухминутные штрафы за подножку и грубость. Всего Малкин провел на льду 15:30 и нанес три броска.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 26. Нападающий Артемий Панарин не отличился результативными действиями, отыграв более 22 минут.

«Питтсбург» остановил серию из трех поражений, «Рейнджерс» проиграли после двух побед подряд.