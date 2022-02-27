«Нэшвилл Предаторз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче «Стадионной серии» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча, прошедшая на открытом воздухе, завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28. Он провел в воротах все 60 минут игры.

Среди его команды голами отличились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Еще одну шайбу забросил нападающий Никита Кучеров. Также он отдал результативную передачу, отыграв 20:17.

В составе «Предаторз» очки за голы заработали Таннер Жанно и Филип Форсберг.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла четвертый матч подряд и осталась на третьей строчке таблицы Восточной конференции. «Нэшвилл Предаторз» временно входят в топ-5 Запада.