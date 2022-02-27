Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира категории ATP 500 в мексиканском Акапулько. В финале он обыграл британца Кэмерона Норри.

Встреча продолжалась 1 час и 54 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира. За время игры Надаль сделал три подачи навылет, ни разу не ошибся и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. Норри оформил четыре эйса, два раза ошибся и взял 2 из 5 брейков.

Выигранный титул стал вторым для Надаля в этом году. Ранее он одержал победу в финале Australian Open, обыграв россиянина Даниила Медведева. Они также встретились в полуфинале на турнире в Мексике.

Напомним, Медведев официально станет первой ракеткой мира завтра, 28 февраля.