Российская теннисистка Анна Калинская не смогла завершить встречу с американкой Слоан Стивенс в полуфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Она отказалась от игры в третьем сете.

Первый сет закончился победой Калинской (6:3), второй – триумфом Стивенс (7:5). После проигранной партии россиянка решила не продолжать матч. Причины снятия 100-й ракетки мира с турнира неизвестны.

В финале Стивенс, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой. Титульная встреча состоится завтра, 28 февраля.

В этом сезоне Калинская выступала в квалификации Australian Open и проиграла в первом же матче. Затем она встречалась с соперницами на турнире в Санкт-Петербурге и уступила во втором круге.