На этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) сегодня, 27 февраля, пройдет женская гонка с раздельного старта. Спортсменки пробегут 10-километровую дистанцию классическим ходом.

Начало гонки у девушек запланировано на 13:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки будет доступна здесь с 13:10 по мск.

Женскую сборную представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук и Мария Истомина. Команда выступает в полном составе.

Накануне, 26 февраля, на этапе мира в Лахти Наталья Непряева стала шестой в финале конькового спринта. На Олимпиаде-2022 спортсменка была четвертой в гонке с раздельным стартом.