Российский форвард Евгений Малкин забил очередной гол за «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Ему удалось приблизиться к рекордсмену команды по победным шайбам.

Хоккеист установил личное достижение в 75 голов, забив в прошедшей игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Малкин обошел по этому показателю Марио Лемье, выступающего за клуб с 1984 по 1997 и с 2000 по 2006 год.

Рекордсменом по победным шайбам остается Яромир Ягр, на счету которого 78 победных голов.

Малкин играет за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года с перерывом на один сезон в магнитогорском «Металлурге». Начало текущего розыгрыша в НХЛ он пропускал из-за травмы колена. Повреждение потребовало операции в межсезонье.