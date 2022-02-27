Российский боец ММА Ислам Махачев выиграл главный поединок на турнире UFC Vegas 49. Он досрочно победил американца Бобби Грина на ринге в Лас-Вегасе.

Представитель США получил технический нокаут уже в первом раунде и проиграл свой 13-й бой из 43. На счету россиянина – 22 победы при одном поражении. Он выступает под эгидой UFC в легком весе.

Вторым по значимости стал бой Веллингтона Турмана и Миши Циркунова. Бразилец одержал победу, сделав болевой прием сопернику из Латвии.

В других боях главного карда Присцила Качоэйра победила Джи Ен Ким, Арман Царукян одолел нокаутом Хоэля Альвареса, а Армен Петросян остановил сопротивление Грегори Родригеса.