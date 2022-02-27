Сегодня, 27 февраля, на Финале Кубка России по фигурному катанию состоятся выступления юношей с произвольными прокатами по программе кандидатов в мастера спорта. Они разыграют медали во второй день соревнований в Саранске.

Начало соревнований фигуристов назначено на 12:30 по московскому времени.

Прямая трансляция произвольных программ будет доступна здесь или на сайте Первого канала.

После короткого проката в турнирной таблице лидирует Артем Ковалев. Он исполнил чистый прокат и получил 85,37 балла. На втором месте расположился Владислав Дикиджи, за тот же прокат спортсмен заработал 84,60 балла. На третьей позиции пока находится Глеб Лутфуллин. Его первое выступление судьи оценили в 82,42 балла.

Отметим, этот турнир станет одним из отборочных этапов на чемпионат мира среди юниоров 2022 года.