Российский представитель ММА Ислам Махачев высказался о победе над американцем Бобби Грином в главном бою турнира UFC Vegas 49. По его словам, он теперь готов только к титульному поединку.

Накануне его бой завершился в первом раунде после технического нокаута американцу от рефери.

«Очень рад победе. Спасибо всем, кто мне помогал. Я упорно готовился к этому бою, ждал Бенеила. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернется. Что дальше? Только титульный бой. Хватит. Мне нужен только титульный бой. Я готов, я здесь. Моя задача — забрать пояс», — заявил Махачев после боя.

Напомним, россиянин выступает под эгидой UFC в легком весе.