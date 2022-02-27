«Калгари Флэймз» победили «Миннесоту Уайлд» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Представители канадской команды забросили семь шайб против трех американских.

Среди победителей голы забили Эрик Гудбрансон, Эндрю Манджапане и Блейк Коулман. По дублю на счету у Мэттью Ткачука и Тайлера Тоффоли. Защитник Никита Задоров сделал ассист в первом периоде.

В составе «Миннесоты» отметились Фредерик Годро, Ник Бьюстад и российский форвард Кирилл Капризов.

В текущем сезоне 2021/22 нападающий провел 49 матчей и набрал 63 очка, у него 24 шайбы и 39 результативных передач.

«Миннесота» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 65 очками. «Калгари» идет на второй строчке с 68 баллами.