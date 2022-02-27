Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1249-й матч в регулярном чемпионате НХЛ. По количеству встреч он вышел на чистое третье место среди всех отечественных игроков.

В прошедшей игре его команда уступила в гостях «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:2. Сам форвард не набрал очков и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В российском рейтинге по количеству проведенных матчей в НХЛ Овечкин опередил Сергея Федорова, выступавшего с 1990 по 2009 за разные команды.

Выше находятся рекордсмен Алексей Ковалев с 1316 матчами и Сергей Гончар с 1301 игрой.

Александр Овечкин принял участие в 52 встречах текущего сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» забил 31 гол и отдал 31 результативную передачу.