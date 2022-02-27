«Лос-Анджелес Кингз» провели матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча на Западном побережье завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сделал 22 сэйва, всего было нанесено 26 бросков. На площадке он провел 59:17 и ушел на скамейку. В концовке матча пятая шайба прилетела в пустые ворота.

В составе победителей голами отличились Филлип Дано, Мэтт Рой, Куинтон Байфилд, Брендан Лемье и Тревор Мур.

Среди «Нью-Йорк Айлендерс» забили Андерса Ли и Жана-Габриэля Пажо.

Победители встречи входят в топ-5 Запада, они заработали очки в пятом матчу кряду. Их соперники располагаются на 11-й строчке Востока.